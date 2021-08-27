外傳195萬劑BNT疫苗即將到貨，衛福部長陳時中昨在記者會上表示「和事實相去不遠」，今天親上廣播節目時針對為何決定接受印有復必泰字樣的疫苗？他以「訂購西裝」比喻，原本有希望的樣式，但冬天沒衣服穿還是要穿。

陳時中今天接受資深媒體人黃光芹專訪時透露BNT搶貨細節，證實是台積電告知他BNT現貨的相關訊息。

但過去政府對於疫苗上的字樣有顧忌，為何現在態度大轉變？陳時中表示，當時有打電話給總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，他們的看法都一樣：「只要對台灣防疫有效，指揮官你就決定了」。陳時中說，他也查看了合約，確實有說不要復必泰字樣，但因為這批是現貨，如果還要求那可能就延誤了。

陳時中以「訂購西裝」來比喻，訂購時會希望怎麼樣的款式，但冬天來了沒有衣服穿，當然還是要穿；訂購有一定的要求，但不會因為要求而延遲。他也提到，這批現貨的外盒和瓶身都有字樣，但這不是他關心的事情，什麼廠出產才是最重要的事情。

除了這批印有復必泰字樣的BNT疫苗現貨外，陳時中也透露，BNT「大概下個月、下下個月會照著排程分批進來」。