新北市交通局2019年4月起推動「通學巷2.0改善計畫」，嚴格在學童上學路上行車限速30、增設綠底行穿線等措施，改善學童安全，3年共投入了逾3000萬元經費，全市211所國小通學巷改善也將於9月1日開學日前全部完成。

「學童的安全不能等！」交通局長鍾鳴時說，交通局經過3年的努力，不斷的與學校、居民及相關單位討論，2019年完成40所國小通學巷、2020年完成90所，原預訂年底前要再完成81所，如今提前達標，完成全市211所國小的通學巷改善計畫。

交通局交通安全科科長林昭賢表示，新北市2019年兒童交通事故死傷人數為859人，其中有90.6％非兒童本身為案件主要肇責，而這些案件的主要肇事原因多為駕駛人未注意車前狀況導致，因此交通局透過高辨識度的新式標誌、標線設置，來加強國小周邊警示。

林昭賢說，為了學童上下學的安全，交通局不斷與各國小討論，請國小提供改善需求，並配合養護工程處通學廊道計畫，針對各校的通學路線、道路及環境條件等，擬定基本型、速度管理型、人行安全型、通學管制型及科技管理型等5大類的通學巷改善計畫，3年共投入了超過3000萬元的經費，為各校打造了客製化的通學環境。

其中在板橋區莒光國小、蘆洲區忠義國小及三重區集美國小等3校通學巷設置攝影機，取締管制特定時段違規進入通學巷的車輛，提高行人及孩童的用路安全，成效良好；警察局也將自9月1日起為期2週針對各級學校學童上、下學時段加強違交通違規取締。