疫情催生數位畢業證書，文化大學領先全國私校，應用區塊鏈技術所打造的數位畢業證書，將化為無從竄改、無法偽造的QR Code，放進行動載具就能隨身帶著走，修過的專業課程、實習、証照、競賽成績種種學習歷程都能整合「上鏈」，一碼「鏈」結到想投履歷的企業、想申請的國外學校。

文化大學與新創公司「圖靈鏈」合作，以區塊鏈打造數位畢業證書，並將在9月開學推出使用。透過圖靈鏈的國際標準化證書系統，讓今年應屆7000名博碩學士應屆畢業生都能搶先體驗，申請到數位畢業證書。

文化大學教務長方元沂表示，對於學生人數眾多的大學，以區塊鏈技術將畢業證書上鏈，已不僅是數位轉型的宣示，更是服務效能的提升，讓學生和行政端都能靠數位化縮短等待和處理流程的時間。今年9月先服務應屆畢業生，未來也會提供校友數化畢業證書的服務。

「從使用者角度，我們也希望與圖靈鏈的合作，幫助學生開發更多學、職的觸角。」方元沂說，除了畢業證書，雙方也聚焦於快速規畫，未來將學生的學習歷程包括學分、成績、証照、實習、獎項等各種能替自己加值的學習成果都匯集整合。

方元沂提到，之後不論在校生要申請姐妹校交換，畢業生要到國外留學，區塊鏈公開透明、無法竄改變造的特性，都能讓上鏈後的數位文件被快速認証，簡化程序。節約紙張的效益也實踐了對環境永續的承諾。

方元沂也說，疫情讓「清冠畢業生」面臨歷年來最艱困的求職考驗，區塊鏈也可助一臂之力。圖靈鏈的附加功能之一是可以把數位證書匯入國際線上社群履歷平台 LinkedIn，讓履歷被更多尋找千里馬的企業看見。