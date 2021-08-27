大陸央視新聞27日報導，湖北省隨州市隨縣柳林鎮「8·12」極端強降雨引發山洪災害，造成21死4失蹤重大人員傷亡和財產損失。湖北省紀檢監察機關經過認真調查，對履職不力、失職失責的相關責任人進行嚴肅追責問責，分別給予縣委書記陳武以降縣鎮兩級，黨政一把手免職等黨紀政務處分。

報導稱，這次山洪災害由特大暴雨引發，隨縣柳林鎮為此輪極端強降雨中心，8月11日20時至12日20時，柳林鎮24小時雨量達519毫米，最大6小時降雨量達463毫米。

報導強調，針對防災救災中暴露的思想麻痹、作風不實、防汛部署不落實、預警回應不及時、避險措施不到位等問題，紀檢監察機關分別對相關責任人進行責任追究。

其中，給予隨縣縣委書記陳武黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職；分別給予隨縣縣委副書記、副縣長、代理縣長黃宗超，隨縣縣委常委、常務副縣長劉銀洲黨內嚴重警告、政務記大過處分，免去現任職務，按有關規定履行免職程式；給予柳林鎮黨委書記張長安留黨察看、撤職處分；給予柳林鎮黨委副書記、鎮長程立軍撤銷黨內職務、政務撤職處分。

隨州市及隨縣應急管理局、水利和湖泊局主要負責人，隨縣縣委縣政府相關責任人分別受到黨內嚴重警告、政務記大過或誡勉等處分。責成隨州市委、市政府及其主要負責人等分別向湖北省委、省政府作出書面檢查。