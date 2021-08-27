塔利班奪回阿富汗，重新掌權，讓「塔利班」成為網路熱門話題和關鍵字，此話題也延伸到PTT上，多位鄉民以「塔綠班」來形容民進黨近來執政，多位綠營政治人物也遭調侃，引發熱議。不過，國民黨台北市議員徐巧芯表示，自己發現有一個網友自稱是「黃復興黨部」國民黨員，但卻遭起底過往言論都是挺綠，徐譏諷，有沒有發現熟悉的「綠共認知作戰」好像又開始了？有沒有聞到濃濃的瑋豐味？

有批踢踢網友日前PO文內容介紹「塔綠班宇宙」，搞笑表示塔綠班英許之地是菸路撒冷，現任哈里發是蘇貞丹，貨幣是五倍券，貞丹說五倍就是五倍，共同語言是蔡英文，國家名稱是阿富燦酋長共和國，人口817萬人，人均收入1450美元，主流媒體是大家說英文，引發網友爆笑討論。底下有許多網友附和、跟著酸綠營政治人物，

對此，徐巧芯今（27日）在臉書發文表示，又來一個在PTT上很多網友日常嘲諷政治，引發一個「塔綠班宇宙」的誕生，但她發現底下留言中有一個帳號rheia，自稱是國民黨員、黃復興黨部，但發言內容卻令人起疑。

徐巧芯說，沒有發現熟悉的「綠共認知作戰」好像又開始了？有沒有聞到濃濃的瑋豐味？這位聲稱是「黃復興黨部」的網友果然馬上被起底，其先前的推發文多是挺綠，包括：「東奧黃金計畫主動推文說是蔡英文政績，叫人把的批評的話『吞回去』，奧運期間各種花式宣傳一切都是蔡英文的功勞」，還有「去年八月，認為普篩是智障政策，台灣絕對沒有社區傳染」等言論。

徐巧芯稱，以上只是舉幾個例子，實際搜尋還有更多更多，除非該網友能證明其帳號是交易過的，否則以上言論哪裡有一絲絲像國民黨員、黃復興？不過又是再一次把自導自演的粗糙手法再度搬上檯面罷了！