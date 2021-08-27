高端疫苗8月23日開打後，全台傳出4例疑似接種後猝逝個案，台中市衛生局統計，自8月23日到26日也有4名婦女返家後出現胸悶、頭暈、呼吸喘症狀或紅疹的不良反應，幸經就醫後都已改善返家。

高端疫苗為全球首例為免疫橋接且未經三期臨床實驗即獲得台灣緊急使用授權的新冠疫苗，8月23日總統蔡英文為力挺國產疫苗也率先獻出手臂，唯連日來傳出4起疑似接種後出現猝死案，副總統賴清德為安民心也在27日接種高端疫苗。

台中市一共有15萬3423人完成意願登記表達願接種高端疫苗，然實際完成預約率只有53％，23日開始接種以來台中市衛生局共接獲4起高端疫苗接種後疑似不良反應通報4案，年齡38-58歲，皆為女性，分別是23日到26日期間完成接種，他們在接種後於醫療院所留觀15分鐘都沒有異樣，但返家後不久就出現胸悶、頭暈、呼吸喘症狀趕忙就醫。

還有一名婦人是接種兩天後雙手臂出現紅疹、癢情形，才去就醫，這4人也被醫院通報為疫苗接種後不良反應，幸經就醫後4人症狀都有改善，並未有人被收治住院治療。