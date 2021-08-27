何如芸2019年傳出婚變後，近年積極復出螢光幕演八點檔，不時在社群網站與網友分享日常的她，透露被醫生診斷出膽固醇爆表，沒控制好甚至有可能爆血管，健康狀況似乎亮起紅燈，讓網友為她擔憂不已。

何如芸表示被診斷出膽固醇爆表，她表示不僅全是紅字，指數還飆到300，甚至有愈來愈高的趨勢，如果不吃藥控制，恐怕會突然爆血管，她透露不僅忌口，就連海鮮都很少吃，父母也沒有相關疾病，因此得知膽固醇爆表時，自己一度難以置信，對於演藝圈友人建議她不如先控制飲食一陣子，她則無奈表示：「已經不知道可以吃什麼了。」

何如芸將此事告知友人後，對方隔2天打電話給她，表示母親熬了一鍋能降膽固醇的中藥，接下來每星期都把熬好的湯藥放在警衛室給她，讓她坦言每一次下去拿藥時，都是一邊走一邊擦眼淚」，接著感性表示：「有一種愛是我只想看見你好，有一種感動是我只想盡力照顧你，我告訴自己無論身處高山低谷都不可以忘記這樣的真情。」

何如芸透露曾跟經紀人聊未來規劃，對方指出她2年前狀態不好「完全不信任別人，像個全身帶刺的刺蝟」，這讓何如芸解釋應該是當時內心受傷太重，但慶幸的是那段時間沒有持續太久，馬上又變回原本的樣子，也慶幸自己看世界的眼光沒有改變。