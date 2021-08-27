檢方向上追查到是經營寵物業的林政龍下單購買名種貓隻，並在林的養殖場內查獲數十隻短腿臘腸狗、法鬥等名種狗。（讀者提供／洪浩軒高雄傳真）

檢方深入追查，找到林政龍經營的養殖場，發現養殖場內有20、30隻名貴犬，在旁還堆放65箱大七香菸，合計共3萬2500包。（讀者提供／洪浩軒高雄傳真）

新北市籍「順發886」漁船走私154隻名種貓，遭破獲後貓隻全數被迫「安樂死」，引發各界撻伐，走私嫌犯張芳溢、郭閩豪遭逮後，檢方向上追查到是經營寵物業的林政龍下單購買名種貓隻，並在林的養殖場內查獲數十隻短腿臘腸狗、法鬥等名種狗，目前犬隻正由主管機關認定是否為走私犬，而林政龍已遭檢方聲押獲准。

海巡署高雄查緝隊19日在台南安平外海，查獲新北巿籍「順發886」漁船走私154隻名貴寵物貓，高雄地檢署22日傳喚船長林煜程到案複訊，林煜程強調自己並非主謀，他只是為了賺一天3千元的工錢幫忙開船，林煜程最後以6萬元交保。

檢方根據林煜程供詞，循線鎖定負責接單的張芳溢和與寵物業者洽談的郭閔豪，雖然張、郭均否認參與走私貓案，但在郭的手機對話紀錄發現，他頻繁出入林政龍位在高雄燕巢的養殖場，並且密切聯繫，因此，檢方認定林政龍涉嫌重大，傳喚他到案說明。

根據郭與林的手機對話紀錄顯示，郭閩豪曾拍下漁船密艙照片傳給林政龍，經過比對該船與涉案的順發886號漁船相符，林政龍還特別指示「儘量3隻貓裝一籠」、「這樣才有利潤空間」。但檢方訊問時，林政龍全盤否認涉及走私案件，辯稱只是「買魚貨」，並在到案前刻意丟棄手機，謊稱在前往海巡投案的路上遺失在計程車中。

檢方深入追查，找到林政龍經營的養殖場，發現養殖場內有20、30隻名貴犬，在旁還堆放65箱大七香菸，合計共3萬2500包，養殖場內的名貴犬及香菸是否也為非法走私入境，將交由主管機關認定，檢方認為，林政龍涉嫌重大，恐有串供、滅證之虞，向法院聲押獲准。