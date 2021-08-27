因原材料價格飆漲，且供應鏈受限和冠狀病毒感染再度爆發，中國工業企業7月份的利潤增長速度創今年來最慢，突顯出經濟增長趨緩，打壓市場買盤，致上海和大阪期膠齊跌。

周五(8/27)截至台北時間12:00止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標1月期貨跌7.4日圓，報每公斤206.6日圓，較昨天收盤跌近3.5%；上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨大跌415元人民幣，報每噸12920元人民幣，較昨日收盤大跌3%。(商品行情網)