《商情》需求趨緩 大阪期橡膠跌逾3％ 12:352021/08/27 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因原材料價格飆漲，且供應鏈受限和冠狀病毒感染再度爆發，中國工業企業7月份的利潤增長速度創今年來最慢，突顯出經濟增長趨緩，打壓市場買盤，致上海和大阪期膠齊跌。 周五(8/27)截至台北時間12:00止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標1月期貨跌7.4日圓，報每公斤206.6日圓，較昨天收盤跌近3.5%；上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨大跌415元人民幣，報每噸12920元人民幣，較昨日收盤大跌3%。(商品行情網) 《商情》賣壓沉重 日本橡膠續跌 《商情》需求前景好轉 國際鐵礦石漲逾2％ #大阪 #趨緩 #期貨 #日圓 #大跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 缺料! IDC下修今年全球PC出貨 04:102021/08/27 財經要聞 消費者支出助威 美GDP上修 04:102021/08/27 全球財經 《期貨》9月台指期開跌53點 電金虛弱 09:112021/08/27 財經 《商情》料貨幣緊縮 期銅連2跌 09:452021/08/27 財經 民眾黨宣布啟動公投環台宣講 首站9月4日金門登場 12:452021/08/27 政治 《商情》食用油供應趨緊 大馬棕櫚油收1周高點 10:022021/08/27 財經 《商情》美元走強 紐約棉花終止連4漲 10:192021/08/27 財經 《台北台中米其林指南2021》出爐 全台246家餐廳入選 今年首頒米其林綠星 10:242021/08/27 生活 《美股掃瞄》憂阿富汗局勢、聯準會政策異動 美股創高止步 09:282021/08/27 財經 疫情效應 4癌篩檢 比去年同期少1成 04:102021/08/27 生活新聞 爽約率達1成 高端傳出緩打潮 04:102021/08/27 焦點要聞 財經熱門新聞 小資族看過來！他花3萬當700家公司股東 狂領紀念品還靠價差賺6倍 - 財經 寧波港恢復了 航運危機宣告解除？馬士基反應曝實情 - 財經 繞過拜登 華爾街尋求與中方對話 - 產業財經 - 旺報 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 砍光中概股後 女股神認錯狂吃貨這檔：讚看好大陸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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