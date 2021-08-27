華興(6164)今年以潔淨新科技為重點營運策略之一，新事業發展的效益也逐步顯現，創立自有品牌BioLED，繼攜手晶華飯店打造BioLED 365 care五星防疫住宿環境；因應九月初學生即將開學，華興也與新北市北大高中及台北市懷生國中合作，學校透過BioLED 365 care紫外線抗菌設備構築校園防疫防火牆。

華興8月公布，以「BioLED」品牌與晶華飯店集團合作，為全台第一家五星級飯店在公共區域導入「非接觸式-BioLED 365care UV抑菌技術」，透過UV抑菌技術的安全防護，提供潔淨的清新空氣。

華興表示，BioLED 365 care UVC抑菌技術得以長時間持續執行，以達到最佳的抑菌效果，非接觸光學科技的應用，能夠幫助降低感染的可能性。華興表示，BioLED 365 care設備抑菌效果皆有經過國內外數個知名實驗室認證且有效性達到99%以上，並備有證書可供查證。

學生即將面對九月的實體開學生活，位在台北市精華地段的「懷生國中」在開學前，與華興集團合作將智慧防疫科技帶進校園，成為台北市第一所於所有班級教室安裝BioLED 365 care紫外線抗菌設備的學校。同時，位於新北市三峽區的北大高中，也與華興合作，成為新北第一間在所有室內教室安裝紫外線抑菌設備的高中。

華興的「非接觸式- UVC紫外線抑菌技術」搭配冷氣，提升室內防疫能力；華興行銷長沙舟表示：「非接觸式技術讓人員全時受到UV保護，以早上七點到校早自習至下午五點放學，長達十個小時的時間持續的抑菌可以達到不錯的效果。「BioLED 365 care紫外線抗菌壁掛燈」目前已是國內數個知名集團及學校指定採用的防疫產品。

華興(6164)7月營收為8562萬元，年增56.58%，也月增約4.8%，再創2019年4月以來新高紀錄。今年1~7月營收5.48億元，年增率達21.19%。華興公司下半年持續鎖定UV淨化科技產品線，目標今年挑戰轉盈。

華興除了低溫照明訂單回籠之外，新事業發展的效益也逐步顯現，今年以潔淨新科技為主要訴求，與台灣昕諾飛合作的商用UVC抑菌、滅活產品，產品持續熱銷。公司下半年規畫新增UV淨化科技產品線BioLED、AI智慧控制、植物照明，並朝向在地工程專案整合的方向發展。目前LED元件佔華興營收比重5成為最高，商用照明比重約20%-25%，低溫照明比重約在10%-15%。