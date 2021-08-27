交通部昨公布國旅券方案，限定透過旅行社訂購行程的規定被業者罵翻，認為只嘉惠到大型旅行社，呼籲回歸過往國旅補助的機制。交通部長王國材則回應，全國都在規劃迎接振興五倍券，例如旅館業、餐飲業已在努力，旅行社也應該自立自強，「不能還沒開始就喊不行」。

王國材強調，政府對旅館業、遊樂園業者的補助，都曾因國旅回溫而中斷，唯獨對旅行業沒有停過，如今疫情轉好，紓困已轉為振興階段，「自立自強很重要」。

王國材認為，旅行業應該開始設法安排行程、吸引客人，幫助旅行業復甦，不能還沒開始就喊不行，還沒努力就喊政府支持。他說，全國都在迎接五倍券到來，各地方都在努力，旅館、餐廳著手找優惠方案。

他也提到，限制國旅券透過旅行社預訂，其實也引起旅館公會反彈，認為應該讓客人直接到旅館預訂，這次國旅券其實是繼續協助旅行社，業者也應該自己努力度過難關。

至於旅行業擔憂國旅券只嘉惠到大型業者，王國材澄清，觀光局會在細節內限定團數，不會發生大型或有發展數位平台業者拿比較多的情況。