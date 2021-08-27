2021全國運動會10月份開幕，新北市長侯友宜今與新銳藝術家李昕、「台灣蝶王」王冠閎出席記者會，宣布全運會聖火將以網路、鐵路、公路3路傳遞，繞行全台各縣市站點。（蔡雯如攝）

2021全國運動會10月份開幕，新北市長侯友宜今與新銳藝術家李昕共同發表聖火炬造型、聖火傳遞路線，全運會聖火將以網路、鐵路、公路3路傳遞，繞行全台各縣市站點，並在每個縣市抽出5位火炬手加入，其中也將安排名人一同參與，「台灣蝶王」王冠閎也出席預告，將在10月8日的台北站擔任公路傳遞手，希望繼續延續東京奧運的運動熱潮。

新北市府今舉行「聖火炬發表暨三路傳聖火」記者會；侯友宜表示，聖火象徵光明、勇敢、團結與和平，聖火傳遞將延續東京奧運國人的團結與感動，這次新北首創3路傳聖火，除了傳統的公路傳遞含離島22個縣市外，還有鐵路環島列車繞行全台18個縣市，19個站點，民眾更可以透過網路，套用聖火濾鏡，手舉聖火或Fami霜淇淋拍照，有機會得到霜淇淋買一送一券，而全家也會推出期間限定口味，宣傳全運會精彩賽事。

侯友宜也說，這次全運會聖火炬造型由新銳藝術家李昕製作，她專長金屬特殊雕塑、工藝型複合媒材裝置藝術，曾獲2021德國紅點設計大獎，聖火炬造型以「竹」為靈感，用金屬打造火炬基底，表面實驗仿陶材料，展現白釉色優雅時尚風格美感，也有「節節高升」的寓意，象徵運動員堅毅不撓的精神。

體育處表示，全運會聖火公路傳遞行經離島及全台22縣市著名景點，將在各縣市抽出5個火炬手名額，還有故事火炬手徵選，抽出民眾將與名人一同舉火炬繞行，民眾可以上新北運動聚點報名，另外，鐵路聖火環島列車也會安排知名團體、名人上車，以類粉絲見面會方式跟民眾互動，更多活動詳情可以鎖定「110年全國運動會在新北」與「新北運動聚點」網站及臉書。