近日東南亞尤其越南、泰國疫情嚴峻，來台均超過15年的越南新住民黎金剛和泰國新住民陳蘭倫，拍攝防疫小廚房家鄉美食，藉著製作家鄉美味，聊解鄉愁，透過新住民中心臉書上傳推播，吸引2千多位網友點閱瀏覽、按讚分享。

38歲的黎金剛，家鄉在越南芹苴市，嫁來新北市已有15年，與從事電子維修業的先生育有2個小孩。她表示，從去年疫情爆發以來一直無法返鄉探親，最近家鄉疫情越發嚴重，「每看到一次電視新聞，心就抽痛一次！」所幸透過視訊，得知父母家人都平安健康。

陳蘭倫嫁來新北市已有20年，45歲的她和先生有3個小孩，老大已就讀大學，她平時在板橋新住民中心和萬華會館擔任通譯，協助姊妹相關法律和福利諮詢問題，也會參加新住民中心舉辦的親子活動，教導其他新住民家庭一些台灣的習俗和泰國的差異，她舉例說，在泰國頭部是不能輕易碰觸，以示尊重，但台灣人熱情，有時一見面就亂拍、亂敲，這些行為應避免，也要彼此諒解。

在新住民中心的協助下，黎金剛線上教導大家如何製作越南咖啡凍、優格、炸春捲、生春捲、越南薄餅、冰淇淋、酸湯、魚露等，有時候發現味道沒到位，或是漏了哪個步驟，還得緊急透過視訊向媽媽求救。

陳蘭倫則教導如何製作香蘭葉杯椰奶布丁，她說小時候常看媽媽製作，媽媽的手很巧，先將香蘭葉折成小容器，再將芋頭、玉米煮成糊狀放進容器內，最後淋上椰奶即大功告成。製作香蘭葉杯椰奶布丁，不僅讓姊妹嚐家鄉味、解鄉愁，也是對母親的情感連結。

社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示，疫情期間，所有實體課程均暫停，但板橋新住民中心透過線上，讓黎金剛和陳蘭倫等，藉由美食餐點製作教導，讓居住在新北市甚至台灣的新住民家庭，宅家也能動手做出家鄉美味，透過美味關係連結思鄉之情。