馮嫌下手偷單車以高價車種為主。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方查獲馮嫌竊車用的油壓剪與工具。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市成功大學周遭停滿學生腳踏車，半年來經常遭竊，尤以近萬元的高價單車為主，學生苦不堪言，警方鎖定對象，26日當場逮獲正要竊車的馮姓男子，他坦承搭火車從高雄到台南，每次偷1輛，再搭火車回家，上網便宜變賣獲利，警方依照竊盜罪嫌移送台南地檢署，台南地院27日獲准羈押。

43歲馮姓男子家住高雄，因竊盜素行找不到工作，在當地又是警方眼中釘，警告他不准再到當地犯案，他於是跨縣市到台南，鎖定成大校園周遭的腳踏車行竊。

馮男攜帶油壓剪搭火車到台南，專挑成大附近近萬元的高價單車，以捷安特與美利達品牌為主要車種，下手毫不手軟，3月起至今，光在東區以得手23輛，失竊車輛最低價格都在8000元以上，每次行竊只花5到10分鐘。

他得手後再牽著腳踏車搭火車回家，拍照上臉書，看車況以原價的3折到5折的價格，提供買家購買，再郵寄給對方，買主遍布全台，甚至可以面交，成交後立刻刪文。

成大腳踏車竊案數字居高不下，警方頭痛不已，適逢開學日在即，警方與學校駐衛警合作，26日當場逮到正要下手竊車的馮男。

馮男坦承失業缺錢，才會重操竊盜舊業，警方懷疑他不只行竊23輛單車，正擴大清查單車失竊案，將他依照竊盜罪嫌移送台南地檢署，檢方聲押獲准，27日收押。