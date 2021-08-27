憑家長疫苗接種證明才能返校？陸教育部：堅決叫停。（中新社）

近期，大陸部分縣市要求中小學開學需持家長疫苗接種證明的通知引發關注；北京有學校要求學生和共同居住人均需在京14天，並提供核酸檢測證明後才能返校。大陸教育部表示，雖然疫情防控工作要從嚴，但也要依法辦事，「家長打了疫苗，孩子才能註冊」的規定必須堅決叫停。

澎湃新聞報導，今天（8月27日）上午在教育部「2021教育金秋系列」第二場新聞發佈會上，教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任、體育衛生與藝術教育司司長王登峰表示，疫情防控工作要從嚴，也要依法，對「把學生是否注射疫苗，甚至把家長是否注射疫苗，作為能否返校的條件」的行為堅決叫停。

王登峰表示，從疫情防控的角度來講，學校疫情防控要比社會面更嚴一些，這是大家的共識。因為校園屬於人群高度密集的地方，中小學又是未成年人佔絕大多數，所以在疫情防控方面，要做得更加嚴格、更加到位，這是非常必要的。

「北京市教委提出的中小學生返校時，要提供本人及共同居住人員的14天內健康監測情況，這也是為了能夠把好『校門關』。」王登峰說，因為一旦出現校園疫情，它的影響面和由此產生的對整個教育教學和社會生活的影響程度會非常大。所以，採取比社會面更加嚴格的措施，也是為了真正確保校園疫情防控的安全到位，這是從嚴。

「但同時也要依法，剛才記者提到，有個別地方把學生是否注射疫苗，甚至把家長是否注射疫苗，作為能否返校的條件。最近教育部也對個別地方出現這種情況發出明確通知，要堅決叫停。」王登峰說。

王登峰還談到，「關於接種疫苗，前幾天我們請鍾南山院士給教育系統作了一個報告，他講了幾個觀點：疫苗的保護作用非常明顯，安全性值得信賴。但是中國目前接種疫苗的法律依據是，不管是12-17歲的，還是成年人，都遵守一個共同原則——知情、同意、自願。因此，不應該把是否接種疫苗（不管是本人還是共同生活的人）作為開學返校、入校的一個標準。」

王登峰再次重申，要從嚴，也要依法依規執行疫情防控措施。目前相關地方疫情防控部門已發出通知叫停了上述要求，這是依法從嚴實施疫情防控的一個具體體現。

關於是否防疫過度問題，北京市教育委員會副主任劉曉明表示，首先，學校作為人員聚集的特殊場所，涉及千家萬戶、涉及社會的和諧穩定。所以北京教育系統一直堅持學校疫情防控措施要比社會面更嚴一些的原則。

「北京重大活動和重大任務比較多，9月份就有服貿會，接著還要迎接冬奧會，這些都需要北京要有更加嚴格的疫情防控措施，來確保首都的安全穩定大局。」劉曉明說。

此外，北京正在開展12至17歲學生疫苗接種工作，但小學和幼兒園還沒有開展疫苗接種，學生依然是風險較大的易感人群，所以有必要在開學返校前開展核酸檢測和健康監測的工作。