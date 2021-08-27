安心食品（摩斯漢堡）今日舉辦股東會，通過配發現金股利3元。安心董事長林建元表示，因應後疫情時代的民眾消費習慣改變，已成立安惠資訊科技股份有限公司，將積極投入服務流程科技化、自動化的發展，提升廚房製餐效率，以3Q創新策略中商品、服務、環境品質思維，積極拓展數位轉型，

受新冠疫情影響，安心2020年合併營收新台幣53億元，合併稅後純益1.6億元，EPS為4.96元，截至2020年底止，全台總店數達287家店。

因應疫情衝擊，安心遵循嚴格的店員健康管理與餐飲製作標準以確保食安，遵照中央疫情指揮中心最新「餐飲業防疫管理措施」及各縣市規定辦理，適當開放內用服務，採梅花座及用餐區隔板設置，使用簡訊實聯制登記，顧客進入店鋪前，需配合掃描，並以單一出入口進出店鋪，餐點一律以外帶規格包裝提供消費者安心享用。

林建元表示，MOS OrderApp除增設整合自家電動車外送功能、桌邊點餐服務，更串聯四大電子支付系統Line Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通等，提供消費者多元的支付方式，以數位方式深化會員經營。並於疫情期間推廣MOS Order App事先點餐，現點現做餐點內用免等待、外帶或是外送至家中，且交易過程衛生免找零。

安心也強化供應鏈關係，於去年8月份邀請農漁民將產地直接拉到消費地展售，聯合舉辦農漁特產展售會將媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，亦長期與社會企業小農合作，大量採購蕃茄及檸檬，每年3月舉辦樂活市集，讓消費者可以方便直接於鄰近商辦及住家的店舖買到新鮮直送的蔬果農產。