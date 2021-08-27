台南市長黃偉（中）參觀烘乾設備。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉（右）參觀自動削皮機。（劉秀芬攝）

玉井聯興農產品初級加工場啟用，預估年處理芒果量約50公噸。（劉秀芬攝）

台南是全國芒果重要產地，為提升芒果附加價值，農業局極推動農成立產品初級加工場，27日玉井聯興農產品初級加工場剪綵啟用，預估年處理量約50公噸，年產值約450萬元，參加剪綵活動的台南市長黃偉哲表示，期盼加工場營運後有助於提升芒果及其他農產果乾品質，並增加各通路市場的競爭力。

台南芒果種植面積為6943公頃，約占全國50％，又芒果產期集中於6至8月，短期大量收成的芒果不耐久放保存，需仰賴加工製成芒果乾，拉長保存期限及增加經濟價值。

今年台南芒果總產量為9萬1600公噸，其中內銷為6萬7784公噸約占74％，外銷為5496公噸約占6％，加工處理為1萬8320公噸約佔20％，顯見芒果加工的重要性。

農業局長李建裕指出，為輔導農民推動農產品初級加工場，透過行政院農委會水保局農村總合發展計畫支持，從輔導農民參與食品安全課程40小時訓練，媒合食品工業研究所顧問提供加工製程規畫與設計，讓加工生產動線順暢及穩定產能與效率。

更重要的是輔導加工場域的安全衛生管理，以保障食品安全，讓農產品的初級加工完全合乎食安規範。聯興不僅芒果來源來自產銷履歷果園、外銷供果園，工廠也成功取得ISO22000及HACCP國際食品認證，對開拓市場更有加分效果。

聯興農產品初級加工場位於玉井台84線公路旁，是全台第一間芒果初級加工場，可就近協助農民處理果品加工，減少運送成本及委外代工成本，芒果就近處理保留鮮度有助果乾品質提升，減少成本讓農民更有獲利空間，對玉井及周邊地區的果農大有助益。

聯興目前年處理量約50公噸，年產值約450萬元，並有日本貿易商富士站國際事業公司與聯興簽訂合作意向書，讓台南的芒果乾賣向全世界。

農業局表示，目前全國有18間農產品初級加工場，其中台南成立2間，分別為大埔有機農產杭菊烘乾廠，及聯興合作社，希望藉由這兩家業者作為示範，讓初級加工產品能串連產銷履歷溯源資訊，給予消費者品質安心信賴，利於上架到大型通路販售，提升台南農產加工的品質與市場潛力。