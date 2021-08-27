陽明交通大學首創全國首間產學創新研究學院，以因應下世代半導體、人工智慧、量子運算、物聯網與寬頻通訊等前瞻技術發展趨勢，特別設立前瞻半導體研究所(學院)及智能系統研究所(學院)。其中，「前瞻半導體研究學院」每年計畫招收碩士班學生60名，博士班學生15名；「智能系統研究學院」規畫每年招收碩士班學生40名，博士班學生10名。

陽明交大林奇宏校長表示，陽明交大過去已成功培育國內半導體與資通訊領域菁英人才，打造台灣高科技產業根基，引領台灣相關產業與經濟起飛。

林奇宏提到，為了強化育才，特別邀請多位全球卓越學者與專家授課，像是將由台積電技術長、陽明交大國際半導體產業學院講座教授孫元成擔任創新研究院總院長，美國加州大學柏克萊分校前台積電傑出講座教授胡正明院士則出任擔任榮譽總院長，交大前校長張懋中院士擔任總院諮詢委員會召集人等。

孫元成提到，該院將橫向串連校內相關專業學院，包含電機學院、工學院、理學院、資訊學院、智慧科學暨綠能學院、醫學院，研究中心與聯合研發中心更會和台積電、聯發科、研華、緯創資通等知名企業合作，盼藉「合作式創新」模式，發揮良性辦學綜效。

創新研究院共同總院長唐震寰教授則說，該院目前積極投入與參與的合作企業有台積電、緯創、力積電、研華、聯發科及聯詠等多家國際領導公司。

唐震寰指出，有別於以往學校主導人才培育，企業大多僅投入產學合作計畫。本院將結合國際頂尖學者、陽明交大優秀專業教師及業師共同規畫教學課程、設計國際精進學程與企業學習計畫，以產學「共創」的理念，加速培育更多國際化產業菁英，打造世界盃研究團隊。