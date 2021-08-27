麗寶集團名軒開發與高雄首宗捷運土地聯合開發案「高雄市政府大眾捷運系統橘線O4站土地開發案」，於今日正式簽約！麗寶集團總裁吳寶田表示，麗寶集團看見大高雄地區城市再造的強大能量，除福容大飯店高雄店外，未來還有新的商務飯店及產後護理之家等項目，創造在地就業機會。

高雄市長陳其邁率領副市長林欽榮及捷運局長吳義隆等代表出席，麗寶集團則由總裁吳寶田、名軒開發董事長吳泓瑩及總經理吳勝利等集團主管出席；雙方由高雄市長陳其邁與名軒開發董事長吳泓瑩代表簽約。

陳其邁表示，結合捷運場站開發是符合TOD都市發展趨勢的政策工具，兼顧市府財政收益、地方發展需求、不動產市場供給，以及適度發揮地方建設的公益性，期許本案可扮演前金區地方再發展的引擎，也是後疫情時代下高雄商辦建築的標竿。

近年來，名軒開發布局開發軌道經濟，面對高雄地區捷運路網逐步成形很有信心。高雄捷運O4站土地開發案，土地面積3497平方公尺，全案總樓地板面積約16155坪。空間規劃內容包括零售店舖、新創交流中心及A級商業辦公等空間，總投資金額約32.81億元，預估開發建物總權值約61億元，市府依法將分配權益價值約27.88億元。

針對後疫情時代，此案也將紫外線消毒防疫電梯、無接觸叫車服務等防疫科技納入設計之中。除高雄捷運聯開案，名軒開發也看好高雄地上權熱度及未來發展優勢，2019年也已標下高雄鳳山福誠段2725.92坪土地，陸續進行開發。