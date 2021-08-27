新北市刑大獲報19日循線逮捕李嫌等5人，同時查獲毒品、1把改造手槍、3顆子彈等證物，訊後依法移送法辦。（翻攝畫面）

新北市刑大獲報19日循線逮捕李嫌等5人，同時查獲毒品、1把改造手槍、3顆子彈等證物，訊後依法移送法辦。（翻攝畫面）

40歲李姓男子等5人組成詐騙集團，謊稱是檢察官、警方要監管帳戶，專挑年紀大的被害人下手，9旬退休醫師10天被騙600餘萬元，新北市刑大獲報19日循線逮捕李嫌等5人，同時查獲毒品、1把改造手槍、3顆子彈等證物，訊後依法移送法辦。

警方調查，李嫌等5人均有詐欺、毒品紀錄，且染有毒品惡習，為支付毒品開銷，竟組成詐欺集團，由李嫌擔任車手頭，指揮手下成員持假公文前往被害人住處恐嚇監管帳戶。

詐團10天狠撈600多萬 9旬退休醫險遭榨乾老本

新北市刑大19日在新莊區一棟大樓攻堅破門逮捕李嫌等5人，查扣不法所得104萬元、些許毒品安非他命、咖啡包以及1把改造手槍、3顆子彈等證物，訊後依詐欺、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

警方發現，被害人中有一名9旬退休醫師聽聞檢察官要監管帳戶，交出帳戶、提款卡、密碼等資料，10天內被提領600餘萬元。

警方在第一時間通知老醫師，他仍難以置信，並堅稱真的接到主任檢察官來電監管帳戶，交付提款卡及密碼，經警方很有耐心解釋詐騙集團慣用假檢警詐騙手法，並提示相關事證，方恍然大悟趕緊向銀行掛失止付，成功攔阻保住老醫師近800萬元積蓄。

新北市警察局表示，近年詐欺手法層出不窮，警方除在打擊詐欺集團加強力道不手軟，犯罪預防分層分眾宣導、成功攔阻保障民眾財產也不遺餘力，警方將持續追查幕後首腦到案。

警方也呼籲，民眾接到不明來電，絕對不要聽信指示前往金融機構提（匯）款、交付提款卡，以免誤入詐騙集團陷阱，應遵循「一聽二掛三查證」，並撥打防詐165專線或110報案查証以防止遭騙。

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