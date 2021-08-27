卡位澎湖後，LINE Pay與一卡通公司再度插旗離島，宣布與金門縣府共同推動「110年度行動支付多元應用加值服務計畫」，拓展離島多元支付的使用場域及應用，於縣內交通及商家全面導入LINE Pay行動支付服務，年底前更大手筆回饋30％，並吸引更多輕旅行旅客到金門觀光旅遊，力推行動支付降低接觸風險。

金門縣政府為一卡通公司首個將公共運輸全面導入LINE Pay乘車碼的縣市，合作的在地商店更多達二百多家，包含旅客到訪絕對不能錯過的伴手禮，金瑞成貢糖、良金牧場、圓頭肉乾、王大夫一條根、淳新蛋捲、品米其林糕點行、雨川食堂、風獅爺商店街、金獅影城及昇恆昌金湖廣場等，還有提供交通服務的華信航空、金豐租車及三德租車等，為離島行動支付最佳示範場域。

一卡通公司表示，為吸引更多旅客前來體驗金門風光，並感受行動支付的便利，即日起至12月31日前，於金門指定店家使用LINE Pay Money消費筆筆享 LINE POINTS 15％點數回饋，若連結元大銀行帳戶並開啟自動儲值功能，加碼再享LINE Pay Money儲值金15％回饋，最高可享30％超值回饋。

LINE Pay支付生態圈遍佈全臺，想來趟離島輕旅行也能無縫接軌使用超方便，疫情期間更是令人安心的行動支付工具。歡迎大家利用機會前來感受離島文化、生態之美及享受美食，體驗無現金支付場景的便利性，並開心享受購物優惠。