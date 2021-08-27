公視戲劇《斯卡羅》收視開紅盤，但其中美國領事李仙得一角，歷史定位具爭議引各界熱議。無黨籍立委高金素梅痛批，李對原住民傷害極大，該劇不符史實官方卻聲稱其為「歷史劇」，這是對被屠殺原住民的再次侮辱；此言論遭綠粉圍剿。高金26日發表專題影片，首集從日本神社探討二戰期間，日本對殖民地的皇民化與洗腦手段，反批執政者所言「讓世界看見台灣」，卻是讓世界看到台灣復辟日本軍國主義的洗腦工具。
高金素梅26日在臉書發表專題影片，首集從日本神社開始探討。高金表示，近年有些地方推動重建日據時代的神社，他們說重建的理由是「為了台日友好」。她質疑，「神社」在這些人腦海中的歷史座標意義是什麼？是類似「二二八紀念碑」？還是像「中正紀念堂」？
高金素梅赴花蓮縣新城鄉的新城神社，偕同噶瑪蘭族文史工作者潘朝成，坦言她要為大家上一堂神社的課：1937年7月7日，盧溝橋事變，日本展開全面侵華戰爭；1940年8月，日本政府提出「大東亞共榮圈」，發動全面亞洲、大洋洲侵略戰爭；1945年日本戰敗投降，日本天皇公開宣布「天皇是人，不是神」。高金指出，從以上歷史軌跡可見，「神社」是當年日本軍國主義發動侵略戰爭的工具之一，是推動殖民地人民「皇民化」的一環，是凝聚對戰爭支持的「洗腦手段」。
對此，高金素梅痛批，「重建神社」無關台日友好，而是一種推動皇民化意識的表態，是日本軍國主義復辟的一種現象，是一場跨時空的荒謬劇。台灣的執政者常說「讓世界看見台灣」，但「重建神社」卻是讓世界看到台灣復辟日本軍國主義的洗腦工具，這種能見度不要也罷。
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