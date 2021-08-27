尚凡(5278)2018年轉投資大研生醫，跨入保健食品市場，今年底將滿3年。董事長張家銘表示，投入大研生醫不是為了追求獲利，而是希望「你或你的家人」都可以健康，幫助大家健康是大研生醫的初衷。但為了尚凡的股東權益，大研生醫今年努力將虧損做到最小甚至損平，未來不求賺大錢，但希望可以維持獲利。

大研生醫是尚凡百分之百投資子公司，2018年下半年正式對外銷售保健產品，目前有16款產品上線銷售，下半年再推3到4款產品，今年可以來到20款產品。目前銷售以魚油表現最佳，其它像眼睛保健的葉黃素、大量運動後補充能量的瑪卡粉包，都是銷售前三名產品。

在通路部分，主要以MOMO、PChome、東森購物等電商為主，電商平台收入占大研生醫營收比重超過9成，實體通路在屈臣氏有銷售。

大研生醫去年虧損2000多萬元，但知名度逐漸展開，加上國內疫情也推升市場需求，原本預估今年營收1億元，虧損772萬元，張家銘認為，今年有機會營收超過預期目標，虧損希望做到最小，不會影響到尚凡的股東權益。

張家銘表示，大研生醫是尚凡的「公益事業」，成本高毛利低，但目的是幫助大家健康，也是大研生醫成立的初衷。尚凡今天通過變更現金增資用途再投入大研生醫，希望開發出更多產品，讓更多人接觸大研生醫產品，只要家人都健康，公司不虧錢就很開心。

大研生醫的計畫中，未來10年希望每年營業額以3000萬元的成長速度增加，2022年到2023年虧損控制在500萬元之內，2024年開始獲利。張家銘指出，大研生醫的原料品質相當好，成本也相當高，毛利率真的不高，上架電商也需要付費及抽成，但公司就是本著佛心事業，保健食品就是要讓健檢報告數字有感覺，所以連魚油都堅持Omega-3超過80％的濃度。