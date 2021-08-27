淡水區文中八籃球場以漁人碼頭地標圖案為設計意象（淡水區公所提供／戴上容新北傳真）

淡水文中八籃球場全面翻新-國際品牌WILSON無償授權與設計（淡水區公所提供／戴上容新北傳真）

淡水區中山北路一段旁「文中八籃球場」使用多年，地面損壞嚴重，經地方民代合力申請經費終於能改善，其中，市議員陳偉杰向世界運動品牌WILSON威爾森爭取與淡水意象元素的球場設計，文中八籃球場今（27）日正式啟用，淡水學校獲贈WILSON威爾森回饋鄉親的320顆籃球。

市議員陳偉杰表示，位在淡水區文中八公園籃球場，是淡水少數超大休憩空間，場地內有4座全場籃球場，共8個籃框的戶外運動場地，地方使用率一直都非常高，然而，日前地皮鋪面使用十多年出現裂痕，上千坪的地皮改善必需要大筆的經費，因此他與民代們想法設法爭取經費來修善。

淡水區公所指出，「新北市淡水區文中八籃球場地整修工程」爭取到經費後，全面翻新4個籃球場及周邊環境，包含地坪整修、新增8座籃球架、排水溝改善工程與新增休息座椅等項目，地坪以壓克力材質為主體，提升民眾使用籃球場之安全性及美觀性。

此外，在市議員陳偉杰議員媒合下，籃球場與具百年歷史知名運動品牌WILSON威爾森合作，由WILSON無償授權與設計，結合品牌與淡水意象元素，運用知名地標-漁人碼頭情人橋之剪影設計主題球場，球場地板彩繪與籃板以淡水漁人碼頭地標圖案為設計意象，使籃球場兼具運動風與淡水特色。

淡水區長巫宗仁表示，文中八籃球場為淡水區使用率很高的球場，許多籃球愛好者到球場打球運動、促進情感交流、強健體魄。從今年新球季起NBA籃球賽將改指定使用WILSON的籃球，文中八籃球場在百年國際品牌的加持下啟用更具意義。 淡水區公所希望WILSON及其代理商能對地方有所回饋，以發展籃球運動。

巫宗仁補充，很感謝WILSON回饋贈送淡水區國小、國中、高中每所學校WILSON籃球，總計320顆籃球，價值約20萬元，並同意於暑假舉辦暑期籃球夏令營，培養孩童運動基礎，讓淡水的籃球運動水準向上提升，大家更熱愛籃球運動，同時鍛鍊強健的體魄。