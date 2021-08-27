聯亞生技研發的新冠疫苗UB-612，未通過衛福部核准緊急使用授權EUA，聯亞除了向CDE及TFDA提起申訴外，聯亞今公布最新聲明，近期整理好相關抗Delta病毒株及其他數據，送請CDE及食藥署重新審查，以期UB-612能投入抗疫行列，共同守護國人及人類的健康。

聯亞表示，有感於新冠病毒詭譎多變，防疫不容掉以輕心，有效超前部署是重中之重，懇請政府秉持對國產疫苗開發的支持與協助的初衷，持續支持聯亞，因此，聯亞決定，整理好相關抗Delta病毒株及其他數據，送請CDE及食藥署重新審查。

聯亞表示，集團創辦人王長怡為科學家，畢生投入生物製品特別是單株抗體藥物與疫苗的開發；去年起新冠肺炎肆虐全球，造成全人類重大損失，疫苗成為最重要的防疫工具及戰略物資。

聯亞進一步指出，UB-612疫苗經臨床試驗證實能有效激發T細胞及B細胞免疫力，雖然二期臨床試驗顯示，疫苗產生的中和性抗體力價在原始武漢株單時間點測試以些微差距未達EUA標準，但其對抗Delta病毒中和性抗體力價，相對於其他主要疫苗產品與武漢株相比並沒有顯著的下降，應可有效抵抗目前全球最棘手且快速擴展的主要Delta病毒株。

政府積極推動發展國產疫苗以對抗新冠肺炎，王長怡深感其責，積極響應政府號召，帶領UBI聯亞集團以其30餘年來建立的美、台資源，投入新冠肺炎疫苗UB-612開發。

鑒於Delta病毒近逼國門，王長怡憂心台灣極可能陷入下一波疫情危機，在週日(22日)記者會中難掩其焦慮之情，發言略顯激動，造成衛福部、食藥署、新藥評審中心(CDE)或相關單位各級長官困擾之處，本集團及王長怡深表歉意。另外，王長怡發言時未留意將口罩戴好戴滿之疏忽，也向國人致歉。