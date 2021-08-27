疫情未止，假新聞與不實消息各地流竄，各大社群平台都全面運用科技、人力，傾力防堵假新聞傳播情況越趨嚴重。Facebook 今（27）日宣布 Facebook Journalism Project 首度為第三方事實查證機構夥伴推出加速器計畫，包括台灣事實查核中心等全球十四家事實查證機構入選，幫助查證夥伴培養讀者並建立互動關係，讓查核後的報告與訊息分享給更多閱聽眾，共同遏止不實言論的擴散。

Facebook此次的加速器計畫將於 10 月初展開，台灣事實查核中心將參與為期 10 周的培訓課程，包含線上工作坊與每周的專家輔導，加速器計畫更將提供資金投入支持查證夥伴的特定專案，也將促進各地的機構彼此交流，共同擬定新的經營策略並提升整體業務。台灣事實查核中心為 Facebook 自 2019 年起在台灣啟動第三方事實查證計畫的合作夥伴之一，協助查證 Facebook 上的文章，並依據查核結果為平台上的內容提供評等。

Facebook 新聞誠信合作夥伴負責人 Keren Goldshlager 表示：「在打擊不實訊息的工作中，我們認為不僅需降低誤導內容的傳散，更需強化正確訊息的傳播。我們期望透過加速器計畫，幫助獨立事實查證夥伴拓展更廣大的閱聽眾，加深其與讀者之間的連結。」

加速器計畫由 Blue Engine Collaborative 帶領，專注於推動數位閱聽眾成長與營收相關的顧問服務，創辦人為 Tim Griggs，也是前紐約時報（New York Times）與德州論壇報（Texas Tribune）主管。Tim Griggs 表示：「這些事實查證機構和他們的工作，對告知、形塑和強化社會與全球社群至關重要。我們很期待與這些事實查證機構合作制定解決方案，引領他們實現向讀者傳遞真相的承諾，以擴大並加深讀者與新聞業的互動。」

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此次的加速器為 Facebook 持續投入支持事實查證機構的最新計畫。Facebook 致力於支持事實查證產業長期發展，幫助事實查證機構追求創新與深入探討重要的議題，包含 COVID-19 與健康相關的不實訊息。Facebook 自 2016 年起，已投入超過 8400 萬美元支持事實查證相關計畫，包含支持事實查證機構在 Facebook 上的查核工作，以及提供贊助、獎學金與獎助金支持產業等。

Facebook Journalism Project 在全球出資與籌劃各種加速器計畫，幫助台灣與世界各地新聞媒體蓬勃發展並建立永續發展的事業，每屆加速器計畫為期 3 個月，包含全球新聞業資深專業人士帶領的實作工作坊、由非營利新聞組織提供的獎助金，以及關於最佳做法與範例的定期報告分享。自 2018 年起，約 175 間參與計畫的新聞編輯室認為此計畫協助其創造 6000 萬美元顧客終身價值，並且於 250 萬新註冊的讀者會員中，增加超過 20 萬新付費會員。