「Rakuten Girls」樂天桃猿啦啦隊成員「Yuri」陳怡叡，擁有甜美外型和前凸後翹火辣身材，再加上舞技精湛，擁有不少死忠粉絲，還被封為「最正啦啦隊女神」，轉戰演藝圈後，不僅活躍在各大節目，更是轉戰大螢幕，都有亮眼成績，她也時常在IG曬出美照寵粉，日前一張床照再度引發話題。

陳怡叡時常會在IG曬出養眼辣照，日前她上傳一張躺在床上的性感照，只見她身穿黑色緊身長袖上衣，胸前還有一長條洞口，讓她豐滿上圍若隱若現，陳怡叡一舉起手，露出整截白皙螞蟻腰，連緊實的川字腹肌都一覽無遺，丁字褲還不小心見客，讓網友充滿遐想。

陳怡叡在內文寫道：「害人之心不可有，魔鬼終將自食惡果」，似乎意有所指，貼文一出，也立刻引來2.2萬人按讚，不少粉絲都留言為她加油打氣，「yuri加油，希望妳可以渡過所有些難關」、「防人之心不可無，惡魔自食惡果前還是會到處害人」，更有許多人狂讚，「超性感的」、「好瘦好美」、「姐姐好美」。

事實上，6月底陳怡叡才被爆出有段和男人交疊的影片，然而這段畫面其實發生在2、3年前，當時陳怡叡就曾回應，解釋影片中的男性是交往對象，2人只是在做網路上很紅的「居家情侶健身」，沒想到手滑上傳，如今舊影片又被翻出，也讓陳怡叡經紀人十分無奈。