北斗今年也傳出幾起確診案例，著名的北斗奠安宮商圈也嚴重受創。(本報資料照片)

李玄在表示，國內疫情從五月開始延燒至今已3個月，重創民生經濟連帶影響許多家庭生活，所以經討論由鎮公所提案，在代表會全力的支持下通過本案。(本報資料照片)

至今年五月開始國內爆發新冠肺炎疫情，各種防疫措施與緊戒直接衝擊民生經濟，北斗鎮長李玄在27日在代表會臨時會時，提出鎮民每人普發500元紓困金計畫，獲得代表會表決通過，預計全鎮3萬3350位鎮民受惠，預計9月中旬分3天發放，消息傳出讓所有鎮民都相當期待。

新冠肺炎疫情導致民眾經濟受到影響，中央一意孤行預計在10月發放「五倍券」，但民眾的聲音北斗鎮長聽到了，本月初公所內部討論，提出發放「現金500」的紓困方案，趕在中央發放五倍券之前送到民眾手中，希望普貼到每一家戶以扶助生計，也可達到振興經濟的效益。

李玄在表示，國內疫情從五月開始延燒至今已3個月，重創民生經濟連帶影響許多家庭生活，所以經討論由鎮公所提案，在代表會全力的支持下通過本案，在考量過今年剩餘的經費以及明年度的人事開銷、建設經費等情況下，確認有能力發放，預計發放3萬3350名鎮民約1800萬預算。

李玄在說，北斗共有15里，預計分成9月11、12、13日3天在各里發放，凡是8月18日前設籍在北斗的鎮民都領得到，而在8月18日前出生未及申報戶口的新生兒，只要在11月11日前辦妥出生登記同樣符合領取條件，可由父母帶著戶口名簿、戶籍謄本到公所領取。

李玄在還說，為了簡化作業以便民優先，只要憑委託書就可帶領全戶人口之紓困金，代領人同樣攜帶個人身分證、印章等證件查驗即可代領，他強調，這筆紓困金雖然金額不大，但多少能為民眾帶來希望，也期盼疫情早日過去，讓全民恢復正常生活。