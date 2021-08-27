39歲許維恩今年3月認了和旗下藝人、小她6歲的王嘉梁交往中，小倆口才認戀2個月，今年5月20日就傳出王家梁求婚成功，當時兩人強調沒雙喜臨門，本來是打算520登記，因疫情只好延後。昨(26日)許維恩突然曬出自己穿著紅、白兩色新娘禮服的照片，令外界好奇是否已經在拍婚紗照，但媒體求證經紀人，對方澄清只是在工作。

許維恩過去與B.A.D成員田恩沛（Alex）有過一段婚姻，也和創作才子楊明學曾交往，近年緋聞對象則是KID和「大馬高以翔」呂銳。今年5月許維恩傳出被王家梁求婚成功，當時KID透過經紀人表示：「祝福他們」，也承認見過王家梁，相信他會對她很好，「她好，我就很開心」。

許維恩曬出穿婚紗美照。（圖／翻攝自sharon701111 IG）

求婚成功後，許維恩和王家梁更常在IG上放閃，本月初許維恩更曬出未婚夫王家梁脫光在床上睡覺的照片，放送粉絲福利，最後自稱是「王嫂」。王嘉梁後來受訪表示已經在規劃婚宴，因和《全明星運動會》的藝人有好交情，伴郎、伴娘應該會找節目中的男、女星上場，至於時間點，王家梁說由於疫情還在觀望，結婚登記可能會選男方或女方生日，也就是9月或11月時去辦，至於婚宴最快應該是明年。

許維恩今年3月認戀王家梁。（圖／中時資料照片）

昨許維恩突然曬出多支影片，片中她分別以白色純淨公主裝和鮮紅深V女王造型入鏡，她開心寫下：「期待嗎？猜猜我拍什麼呢？」引來許多網友狂猜是否在拍婚紗照，據《三立新聞網》報導，許維恩透過經紀人給解答，表示這其實是為了工作側拍的影片，不是大家以為的婚紗照，她也不忘預告之後還會釋出更多美照，大家敬請期待。