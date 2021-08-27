精誠(6214)今天召開股東會，該公司去年每股稅後盈餘6.72元，會中決議每股配發現金股利5元。

精誠及子公司2020年合併營收237.35億元，年增7.64％，創下史上新高，稅後淨利16.66億元，年減7.84％，每股稅後盈餘6.72元。精誠表示，去年整體營運量能及營收持續成長，主因是企業因應數位轉型浪潮以及無接觸、遠距辦公趨勢，所大幅增長的雲服務及智慧資安商機，像是員工資安意識培訓、遠端資安監控等資安服務，以及網銀、反洗錢、理財服務等雲端訂閱方案，都為營收帶來貢獻；另外也受惠於證券逐筆撮合、金融創新微服務等金融客戶需求，以及高科技製造業為確保業務營運連續性所帶動的市場商機。至於去年獲利較前一年減少，則是因2019年一次性認列轉投資標的獲得較高評價利益貢獻所致。

精誠今年上半年每股稅後盈餘為3.39元，成長動能持續穩健增長，下半年精誠仍將持續以客戶需求為核心，不斷精進5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力，以及上雲、用雲、管雲、護雲等4C雲服務，協助企業在雲端管理數據服務與軟體應用，更將推出全台最大最完整的雲服務平台，採訂閱模式提升經常性收入占比，同時提供跨國SaaS服務加速企業數位轉型。