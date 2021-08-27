飯店業者寒舍(2739)今（27）日召開股東常會，通過2020年財報及虧損撥補案，決議不配發股利。董事長蔡伯翰預期，今年營運狀況將隨疫情變化發展，除持續執行各項防疫措施外，並將不斷推出多元銷售方案搶攻國旅市場，並持續強化餐飲優勢。

寒舍表示，自餐飲重新開放內用後，各餐廳訂席量逐漸回溫，目前集團餐飲訂席平均約恢復5～7成，並持續提供外帶外送服務，集團酒店假日平均住房率則約6～7成。未來將因應疫情變化滾動式調整營運方向，盼整體營運績效能穩健回升。

寒舍因疫情導致國際商務及觀光旅遊急凍，2020年合併營收衰退37.33％至28.06億元，營業虧損4.17億元，稅後虧損3.51億元、每股虧損3.15元，均創歷年新低。其中，住房營收衰退59.11％至7.4億元，餐飲營收衰退22.83％至19.27億元。

寒舍2021年上半年合併營收12.35億元、年增4.16％，但受5月中起疫情三級警戒衝擊，營業虧損3.92億元、年增17.14％，加上業外虧損增加14.22％，使稅後虧損達3.35億元、年增23.45％，每股虧損3.01元，全數創下同期新低。

蔡伯翰表示，國際各項商務活動及觀光旅遊去年起因疫情全面急凍，對國內都會型商務飯店、特別是台北地區影響甚鉅。而國內疫情自5月起急遽升溫，住房及餐飲消費力道緊縮，對餐旅營運衝擊遠高於去年，使觀光旅遊業持續面臨嚴峻挑戰。

雖然目前全球各國已開始施打疫苗，但全球疫情仍持續延燒，蔡伯翰認為各國國境短期內不會立即開放，而國內餐飲及國旅市場亦需視疫情控制情形及政府防疫政策而定，預期今年營運狀況將隨疫情變化而發展。

展望後市，蔡伯翰表示，寒舍在疫情尚未結束前將嚴謹且持續執行各項防疫措施，確保賓客及員工安全。同時，為搶攻國旅市場，將不斷推出多元銷售方案，並持續強化餐飲優勢、創造差異性來提升飯店競爭力，以吸引國內旅客消費，使營運績效能穩健回溫。

因應疫情下消費者的飲食消費型態轉變，寒舍積極與零售通路商合作，並迅速決定將各館自助餐廳轉換為外帶市集，祭出包括即食便當、主廚現做美食與冷凍禮盒等多元商品，市集化銷售大獲消費者好評，進一步抑制營收衰退幅度。

隨著國內疫情漸趨穩定、防疫措施逐步鬆綁，寒舍在符合室內不超過50人規定下，率先將寒舍艾美自助餐廳「探索廚房」於24日重啟營運，至8月底訂席已幾乎全滿。中餐廳「寒舍食譜」訂席亦已恢復至原先的5～7成，可享有私密用餐空間的包廂訂席假日均全滿。

同時，寒舍持續規畫豐富多元的住房專案衝刺國旅市場，如台北喜來登瞄準偽出國商機、推出可體驗日本夏祭體驗的「夏日祭」住宿專案。礁溪寒沐酒店則將於9月推出「入住寒沐，三餐我照顧」住房專案，以超值優惠積極搶攻國旅商機。