華人星占權威李靜唯先前曾預言8/15太陽進入獅子座，呼籲領袖級人物要謹言慎行，最終當天即發生阿富汗政變。近日，李靜唯老師分析9月運勢，她表示：「呼應印度神童的預言，受到火星、水星合相，水火相沖，加上土木合相影響，9月的確有可能又是一個不平靜的月分。」

李靜唯老師進一步指出，9/6火星進入處女座與水星合相，造成水火相沖，傷害力頗大，原本水星進入處女座是充滿「廟旺」的正能量，但隨著火星的到來，卻反倒加強了破壞性的力量，因為火星本來就是一個破壞性很強的凶星。

李靜唯老師分析，在吠陀占星系統裡，處女座與服務業較有關係，因此9月餐廳解封可能不如預期，很多餐廳跟店面終究還是撐不過去，宣告倒閉。另外，會受到衝擊的還有醫護人員，包含身在金牛座的羅喉凶星，也對處女座產生相位，在這2顆凶星的影響下，9月會看到許多與醫護及服務業相關的負面消息傳出。

另外，9/6金星同時進入天秤座，也是很旺的星體能量，但偏偏受到吠陀占星中，傷害跟業力最強的土星相位影響，國際間的貿易往來可能發生衝突，也可能有國家領袖或公眾人物品行敗壞、官司纏身或被輿論攻擊的醜聞傳出，金融市場、虛擬貨幣也要小心價格波動或泡沫化的危險。

在9/15木星將又逆行回到摩羯座，再次木土合相。回到摩羯座的木星，夾帶著土星的能量，又跟伴隨多顆凶星的水星產生相位，李靜唯老師表示，「這樣的星體可能會讓Delta病毒更加肆虐、新的變種病毒或天災人禍再度頻傳，尤其是水患、風災、火山爆發或大地震都有可能發生。」此外，隨著9/16太陽進入處女座後，也要留意火災意外，以及全球血庫嚴重血荒，希望大家踴躍捐血，自救救人。