旅遊與娛樂體驗預訂平台KLOOK今（27）日公布與Google的全新整合，未來KLOOK提供給商家的數位解決方案中將加入Google「觀光景點（Things to do）」功能；Google「觀光景點」是一個資訊顯示功能，可讓消費者探索、規劃和比較世界各地活動與景點價格，消費者也能透過點擊合作夥伴網站，進一步獲取即時更新的商品資訊，並且完成線上預訂。

透過KLOOK與Google的整合，能讓旅遊景點以及活動商家的官方網站顯示在Google「觀光景點」門票資訊上。除此之外，消費者也能透過Google「觀光景點」資訊，點擊KLOOK連結並跳轉至KLOOK平台完成線上預訂，省去搜尋的麻煩。

KLOOK商務長范偉能（Wilfred Fan）表示：「透過與Google『觀光景點』資訊功能的整合，KLOOK將持續推動旅遊體驗市場數位化的腳步，為商家數位化提供強勁奧援；此項整合更展現我們致力為旅遊商家提供創新能力與工具、共同實現線上商機的承諾，對旅遊商家來說，與KLOOK合作能為日新月異的線上用戶行為，開啟全新的可能。」

KLOOK作為串連服務的合作夥伴，讓旅遊商家毋需再投入額外技術開發，即能讓自身的官方網站顯示在Google「觀光景點」資訊中，擴大曝光並享有更多訂單機會。運用專屬的數位解決方案，商家可以輕鬆管理商品的價格、票務和庫存，甚至行銷推廣，KLOOK則負責管理API整合到支付方式的技術支援。此外，KLOOK平台支援14種語言及41種支付方式，包括信用卡、Apple Pay、Google Pay和LINE Pay等，進而讓商家提升在全球旅遊市場的推廣力道與能見度。

在全新的旅遊產業環境中，KLOOK認知到旅遊商家對業務數位化的渴望與高度需求，光是在2021上半年，KLOOK亞太區的商家註冊量即成長了185%，包括鈴鹿賽道樂園、宇都宮動物園和Sunlight Air等。

此項整合除了可協助KLOOK合作商家提升線上曝光、獲取更多訂單機會外，消費者現在能在Google「觀光景點」資訊中，透過點擊列表上的KLOOK連結並跳轉到KLOOK，查找即時的商品資訊、一次觀看多種票務方案選擇，並且進一步在KLOOK平台上完成線上預訂，更便利快速。