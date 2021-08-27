仁愛醫療財團法人是中部重要的醫療資產，也是維護地方民眾健康的重要醫院。廖仁董事長鑒於醫療環境改變、醫療院所人才延攬、醫療技術提升上面臨嚴重瓶頸，基於永續經營理念，主動邀請長庚醫療財團法人協助提升醫院診療、教學、研究及經營管理等面向。長庚醫療財團法人認同仁愛醫療財團法人在地七十多年正派經營，獲得良好口碑，亟欲持續深耕地方照顧鄉親，也考量如此好的醫院現在面臨國內醫療環境壓力下逐漸遇到的困難，因此基於雙方理念一致，共同目標契合，展開全面性醫療合作。長庚醫療財團法人今後將提供資金、人才、技術、管理制度、資訊科技等全面性的人力、物力、財力挹注，使仁愛醫療財團法人永續經營，為守護中台灣鄉親健康福祉盡更大心力。

仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人合作聯盟儀式，於今(27)日上午在大里仁愛醫院舉行，包括衛福部石崇良常務次長、健保署李伯璋署長、台中市衛生局邱惠慈副局長等中央及地方首長，台灣醫院協會翁文能理事長、台灣私立醫療院所協會李飛鵬理事長，以及中台灣醫界同業代表、醫界協會學會代表和民間代表等，都到場祝賀並見證這歷史性的一刻。仁愛醫療財團法人新的Logo，也由廖仁董事長、長庚醫療財團法人決策委員會程文俊主任委員、石崇良常務次長、李伯璋署長等12位貴賓拉開紅絲帶後正式亮相，象徵自此展開新的里程碑。

廖仁董事長表示，仁愛醫療財團法人努力的目標，就是建構一個優質、安全、舒適的醫療照護環境，除了感謝在地鄉親的肯定和信賴，也感激每位同仁的貢獻付出。展望未來，期待大家心手相連向前邁進，用仁愛之心守護每個人的健康，讓仁愛醫療財團法人得以永續發展，創立下一個嶄新燦爛的里程碑。

長庚決策委員會主委程文俊。（長庚提供）

長庚決策委員會程文俊主任委員推崇廖仁董事長奉獻一生心力，造就仁愛醫院成為鄉親高度信賴的醫院。在兩院展開聯盟合作後，長庚醫療財團法人已於近期內建置資訊化及自動化系統，進行軟硬體強化，同時更新提供相關重要醫療設備及導入各醫療專科人才，並將持續評估各類醫療所需資源及建築物安全強化等提升作業，以提供更完善的醫療服務及安全就醫環境，讓仁愛醫療財團法人有更穩健的發展與更亮眼的表現，不辜負鄉親們的期待，未來仁愛醫療財團法人及所有附屬機構的名稱都不會改變，實踐仁愛及長庚兩家醫療財團法人永續經營共同促進社會公益的目的。

仁愛醫療財團法人和長庚醫療財團法人合作聯盟，將為台中市屯區挹注豐沛的醫療資源，屯區民眾可以就近享有與長庚醫療財團法人醫學中心同等級的醫療照護服務，深切符合雙方秉持「以病人需求為中心」、「病患優先」的宗旨理念，為雙方與就醫民眾創造三贏局面。

仁愛醫院為廖泉生博士於1947年創立，迄今七十餘年，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，貫徹以病人需求為中心的宗旨，提供全人醫療照護，用仁愛之心來回饋社會，在現任廖仁董事長戮力經營下，現已發展為旗下擁有二家醫院（含區域教學醫院）、二家護理之家及居家護理所之醫療體系，亦為國內第一家由私人醫院轉型為「醫療財團法人」之醫療體系，是維護大台中鄉親健康的重要守護者。

仁愛醫療財團法人新Logo是以仁愛原有標誌為核心，外圍採用長庚波浪連鎖造型，作為兩家法人組織間之縱橫聯繫、互助合作及圓融意象，更象徵長庚管理的一貫性延續，如波浪綿延不絕，穩健仁愛醫療財團法人永續經營，發展成為中區的標竿醫院。圖案中心雙圓分別代表太陽（外圈）與月亮（內圈），表示24小時服務，中心十字為長庚全人醫療照護，止於至善精神，也是代表台灣中部地理中心位置的意思；英文「JCH」是代表仁愛醫療財團法人Jen Ai與長庚醫療財團法人Chang Gung的緊密結合，H是Health縮寫，表示提供民眾最全面的卓越健康照護服務，亦即是雙方緊密的相互合作，彼此共同來守護民眾的健康。