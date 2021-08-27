在主席鮑爾（Jerome Powell）發表重要談話前夕，聯準會數位鷹派官員異口同聲敦促該央行開始削減他們認為就算不是完全有害但也已經失去作用的購債計畫。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周四接受媒體訪問時表示，我們現在可能不需要這個資產購買計畫，他並再度呼籲聯準會盡快開始削減其每月1200億美元的購債規模，並在明年初結束這項量化寬鬆政策。

布拉德，以及堪薩斯城聯準銀行主席喬治（Esther George）和達拉斯聯準銀行主席卡普蘭（Robert Kaplan）在其個自的媒體訪談中都淡化Delta新冠變種病毒體的影響。喬治和卡普蘭表示，他們接觸的企業都宣稱經濟的影響仍然有限。

這表示卡普蘭對美國經濟展望的看法再度轉為樂觀，一改上周他對於Delta變種病毒體可能損害美國經濟的擔憂。

卡普蘭周四表示：「總體而言，我們聽到的情況是，他們至少和之前一樣挺住了這次的疫情反撲，且許多人告訴我們，這一波疫情對他們業務的衝擊更為緩和」。

布拉德和喬治均表示，美國央行正穩步推進縮減購債的計畫。布拉德表示，央行正在就啟動縮表的計畫「凝聚共識」。喬治則告訴福斯財經新聞，聯準會料將在9月21日至22日會議後釋出更多訊息。喬治表示，由於通膨高漲且就業可望持續增長，縮表的機會已經出現，她傾向於支持「盡早」展開。

卡普蘭亦重申其觀點，即聯準會應該在9月會後宣布相關計畫，並從10月或之後不久開始縮減購債規模，並在大約8個月後結束。目前卡普蘭不是聯邦公開市場委員會（FOMC）具投票權的決策官員。

這些美國央行官員表示，如果不開始縮減資產購買規模，很快經濟可能就會受到損害，現在美國經濟已經面臨日益嚴重的失衡。

聯準會主席鮑爾周五將在傑克森霍爾研討會上發表談話，預料他將提供美國經濟的最新情況，也可能談到聯準會如何拿捏通膨升高對上疫情急升導致美國經濟復甦放緩這兩大競爭風險（competing risk）。