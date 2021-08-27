本土疫情爆發後夜市攤商只能咬牙苦撐，但行政院將推出的「五倍券」，卻讓攤商大 搖其頭，擔心「看得到吃不到」。（胡健森攝）

原本應該受到眾人歡迎的中央紓困、振興經濟方案，因為行政院固執己見，「五倍券」還沒發放就已經讓夜市攤商搖頭不已，攤商表示，「五倍券」沒有小面額的設計，對以「銅板經濟」為主的夜市攤商幫助將會極為有限，

行政院不聽各方建議，堅持要再度發放「五倍券」，但此次竟還沒有100元的面額，反倒是新增了「千元大鈔」的設計，消息傳出後，讓夜市攤商叫苦連天。

宜蘭縣東門夜市商圈發展協會理事長王紳佑表示，上一次三倍券的效果已經不是很理想，因應200元面額的三倍券，東門夜市特別推出「花200元可買250元」的優惠方案，希望能集中火力搶攻200元面額，結果效果卻是極為有限。

王紳佑說，量販店、大賣場及連鎖超商推出的折扣比夜市還好，夜市的小攤商又要怎麼跟財團拚？尤其這個時候小攤商已經沒有錢可以賺了，還要大家掏本錢出來打折扣，要小攤商怎麼活？

王紳佑感嘆地說，中央相關部會的高官真的要多為夜市、小老百姓著想，此次推出500元、1000元大面額的五倍券，會落到夜市消費的難度勢必會更高，最後只會讓夜市攤商淪為「看得到卻拿不到」的悲慘局面。

羅東觀光夜市發展協會理事長楊政賢也說，對夜市攤商而言，當然是小面額的比較方便，大面額的恐怕都被大型超商、量飯店、飯店搶走了，看到政府推出的五倍券內容真的讓人感覺很失望，他同時也擔心，夜市攤商變成「五倍券換現金」的地方，客人拿出一張千元面額的五倍券，卻只買50元、100元的商品，攤商如果不找錢，客人就不會上門，夜市攤商也就賺不到錢。