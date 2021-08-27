阿富汗首都喀布爾鄰近機場26日發生連環自殺炸彈攻擊，造成至少13名美軍死亡、18人受傷，72名阿富汗人死亡(包括28名塔利班成員)、140人受傷。攻擊發生後，「伊斯蘭國」(IS)已坦承犯案，美國總統拜登則將矛頭指向IS在阿富汗的分支機構「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）。ISIS-K是誰？成員為何？其有多危險？《美聯社》的分析報導讓外界得以一窺外界甚是陌生的激進組織。

報導中指出，ISIS-K在2015年由巴基斯坦塔利班運動(TTP)分裂出來，並於阿富汗東部成立，隨即成為全球最致命的恐怖威脅之一。儘管美國為首的聯軍長期以來發動軍事掃蕩，但隨著美國為首的北約聯軍自阿富汗撤出，加上塔利班風捲殘雲式的軍事攻勢，造成阿富汗出現權力真空，也讓之前倖存的ISIS-K得以趁隙發動新攻勢。

拜登在記者會表示，ISIS-K的1名自殺炸彈客潛入阿富汗人群中，對美軍控制的機場大門發動攻擊，才造成這波致命攻擊。

※ISIS-K是誰、為何與塔利班有仇

2014年夏天，隨著IS的成員橫掃敘利亞與伊拉克，並建立「伊斯蘭」；往後的數個月裡，遙奉IS的分支組織在中亞地區如雨後春筍般地出現。不過，當地安全部隊與西方聯軍，在日後5年的戰鬥中奮力拼搏，成功將IS推翻。

ISIS-K為「呼羅珊伊斯蘭國」。呼羅珊在中世紀時期，涵蓋阿富汗、伊朗與中亞大部分地區，而該組織又可簡稱為ISK。

塔利班統治的阿富汗將再次成為恐怖分子策劃對西方攻擊的溫床，無疑成為美軍撤出後最大的危機。(圖/美聯社)

※成員有誰

該組織最初由數百名巴基斯坦塔利班成員組成。先前軍事掃蕩逼使其逃竄至阿富汗避難，而這過程中不少極端分子也加入他們的行列，甚至包括不滿塔利班做法過於溫和而離開的阿富汗塔利班成員。

近年來，塔利班展開與美國的和平談判，導致內部愈來愈多人不滿而轉投ISIS-K。大多數離開塔利班的人都認為，塔利班現在正逐漸走向軍事勝利，卻要與美國展開和平談判，成何體統。

此外，ISIS-K還吸收不少來自烏茲別克伊斯蘭運動的重要幹部、伊朗遜尼派穆斯林戰士，以及中國大陸東北維吾爾族組成的突厥斯坦伊斯蘭黨成員。ISIS-K的意識形態、對暴力的運用方式，以及成立哈里發國統一伊斯蘭，這些塔利班不曾支持的目標，卻吸引這些極端分子。

※為何如此致命

儘管塔利班將其與ISIS-K間的衝突界定為阿富汗內部的角力；但在阿富汗與巴基斯坦的IS團體，已表態支持IS喊出「對全球非穆斯林展開聖戰」的呼籲。

在華府戰略暨國際研究中心（CSIS）統計，自2017年1月以來，ISIS-K已對阿富汗與巴基斯坦平民發動數十起攻擊事件，其中包括少數的什葉派穆斯林。此外，該組織也針對阿富汗、巴基斯坦與美國為首的聯軍，發動上百起攻擊事件。雖然迄今ISIS-K還未對美國本土發動攻擊；但美國政府已警告其對全美與盟軍在南亞與中亞的利益，構成了長期威脅。

自2017年1月以來，ISIS-K已對阿富汗與巴基斯坦平民發動數十起攻擊事件，其中包括少數的什葉派穆斯林。(圖/美聯社)

※與塔利班的關係

塔利班與ISIS-K互相仇視。相較於蓋達組織已融入塔利班，塔利班則對ISIS-K發動大規模且協調的攻擊。甚至塔利班有時會和美國與阿富汗政府軍合作，向阿富汗東北部分地區的ISIS-K發動攻勢。

一名情報官員向《美聯社》爆料，川普之所以和塔利班達成撤軍協議，有部分原因就是希望塔利班能打擊阿富汗的伊斯蘭國附屬組織，美國政府認為他們才是美國真正威脅。

※如今危險安在

在打擊恐怖主義中心（Combating Terrorism Center）出版的報告中，即使美軍在阿富汗部署軍隊、戰機與無人機，試圖掃蕩IS、並讓其損失數千人，ISIS-K依舊擁有餘力發動攻擊。

隨著美軍撤出，打擊相關組織的能力也萎縮中，甚至削弱美國對ISIS-K及其攻擊計畫的情資能力；不過，拜登政府堅稱，ISIS-K只是美國面對的全球眾多威脅中的一小部分，中國大陸與俄國才是眼前更重要的威脅。對於ISIS-K，可利用超視距軍事裝備與情報體系進行管理，這些資產分散於波灣國家、航艦或其他更遠離此的地方。

然而，塔利班統治的阿富汗將再次成為恐怖分子策劃對西方攻擊的溫床，無疑成為美軍撤出後最大的危機。