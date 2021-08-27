高雄英迪格每年都會在Pier No.1頂樓露天酒吧舉辦高空烤肉趴，今年受到疫情影響，酒吧也有因應對策，內用BBQ雙人套餐和外帶烤肉組合。（業者提供）

高雄英迪格搶攻五倍券商機，推住宿、餐飲促銷。（業者提供）

高雄英迪格酒店搶攻振興五倍券、國慶煙火在高雄等商機，祭出超殺優惠方案，使用紙本5倍券，每1000元振興券加碼折抵200元住房費用，最高可折抵1000元。Pier No.1高空酒吧紙本面額1000元2張，最高可折抵2400元消費。

高雄英迪格指出，8月住房率已回升，平均來到5成，平日也不乏商業客入住，第2周周六甚至近滿房，一掃過去6月疫情嚴峻時低迷，不過觀察民眾訂房習慣已改變，會觀察疫情趨勢而決定，平均在1至3天前才訂房。

中秋節將至，高雄英迪格每年都會在Pier No.1頂樓露天酒吧舉辦高空烤肉趴，今年受到疫情影響，酒吧也有因應對策，內用BBQ雙人套餐和外帶烤肉組合，內用單人平均最低1000元起，外帶四人分享餐平均一人約800元，暢快享受澎湃海陸燒烤及啤酒。內用座位皆設有透明隔板及維持1.5公尺的社交距離，嚴格遵守防疫規範。

睽違20年，高雄再度舉辦國慶煙火，繼跨百光年後再度迎來龐大觀光人潮。10月8日至10月10日止，高雄英迪格推出「雙十住房專案」，雙人入住高級房(含)以上的房型只要4042元(價格已含稅及服務費)起，專案贈送價值1496元的雙人早餐，平均一人最低只要2021元。

高雄英迪格還超前部屬2022跨年派對，9月1日至9月30日，至官網預訂12月31日任一住房專案，入住景觀房(含)以上的房型，免費贈送價值2800元Pier No.1高空跨年派對入場門票2張(總價值5600元)，憑票可享用精緻派對小點，並於頂樓酒吧暢飲海尼根生啤酒、精選調酒與精選紅白酒，感受4個小時不間斷的熱音表演，在嗨爆的高空迎接2022年到來。

最受到矚目的是振興五倍券方案，高雄英迪格也順勢祭出優惠方案，使用紙本5倍券，每1000元票券金額加碼折抵200元住房費用，最高可折抵1000元，可與官網的優惠住宿專案併用。

Pier No.1高空酒吧也推出持一張面額500元的紙本券，即可抵用600元的消費，使用兩張可抵用1200元的消費，以此類推，優惠可累計。加碼贈送9折優惠券，可於下次來店時抵用餐點費用。