飯店內用需求持續回溫，繼寒舍集團開出第一槍，旗下寒舍艾美酒店自助餐廳探索廚房本周二恢復營業，訂位超乎預期，台北凱達大飯店也宣布跟進，館內百宴自助餐廳9月1日重啟內用，相較過往自己拿，調整成為套餐吃到飽，一釋出內用消息後立即湧現訂位潮，目前9月已有近3成天數客滿。

凱達表示，百宴自助餐廳以高CP值、空間寬敞舒適為名，自開放餐飲內用後，許多客人對於自助餐廳詢問絡繹不絕，故在評估內用市場需求將持續回溫後，台北凱達大飯店確定將於9月1日重啟內用，高規配合防疫原則並另採用「套餐吃到飽」的新型態迎接客人，在防疫與餐點上全面升級，因防疫期間依政府規定降載用餐人數，於官網一釋出重啟訊息，訂位隨即湧入，目前有近3成天數客滿。

凱達表示，為符合防疫措施，午、晚餐的「豪飽海陸饗宴」餐飲活動，採專人位上服務，精緻的西式套餐料理呈現，每道現點現做最新鮮美味，不論沙拉、湯品、甜點以及主菜皆可盡情享用、無限續點（餐點需使用完畢方可續點），全新推出的六道主菜為西式套餐打造出嶄新而細膩的面貌，希望新型態的供餐方式與料理，能讓舊雨新知皆能盡情嘗鮮體驗，「重溫」日常上餐廳吃飯的小美好。

凱達同時也提升館內防疫工作，例如管制出入口、設置紅外線測量儀、落實實聯制、電梯標示安全社交距離、賓客離席後餐桌與隔板皆全面清潔消毒、採個人式餐點、不自助取餐、桌距1.5公尺、同桌用餐須設置隔板或梅花座、餐具皆經高溫消毒後才供使用，除手邊持餐券客人可直接使用，中正區、萬華區里民再享85折。