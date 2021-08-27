各部會加碼振興券。(製圖/陳友齡)

行政院昨(26日)公布振興相關方案，除五倍券外，各部會共計推出8大加碼券、達1300萬份。根據一份網路民調，詢問網友「你認為發放五倍券對振興台灣經濟是否有幫助？」截至27日13時30分止，有9千名網友進行投票，有40.4%網友認為完全沒幫助、23.2%有點幫助、21.5%不太有幫助、11.5%幫助很大，另有3.4%為不知道和沒意見。

國發會昨公布加碼方案，民眾須至共通平台參加抽籤，享受更多優惠，除續推去年的藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券，今年還新增由交通部推出「國旅券」、原民會「i原券」、經濟部「好食券」、「地方創生券」，擴大振興層面。

根據《YAHOO》針對五倍券所進行的網路民調，投票時間為26日起至30日止，截至27日13時30分止，共有近9千人進行投票，其中詢問網友「請問你想參與哪些優惠券抽籤？（可複選）」，網友心中的前五名分別是好食券(55.9%)、全部都想參與(28.3%)、藝FUN券(21.2%)、動滋券(19.2%)、農遊券(17.6%)。至於對振興經濟幫助有多少？四成網友認為完全沒幫助、認為幫助很大的只有一成一左右。

至於這些加碼券的抽籤方式，只要登記一次就可以嗎？政委唐鳳說明，9下旬不論數位綁定或紙本預訂這個程序，最後一個程序是問綁定或預訂者，你要勾選哪幾個加碼券加入抽籤，勾選是在同樣一個平台，不分綁定數位或紙本都可以加入。