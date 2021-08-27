翁茂鍾案遭監察院指涉參與不當宴飲的吳孟勳，認為監察院不實指控、侵害名譽權，提告請求監察院國賠100萬元，另監察委員高涌誠等人連帶求償100萬元，台北地方法院27日開庭，法官問翁的記筆本內寫許多人名為何只點名吳？監院代表推稱是依據司法院調查報告。

今年4月司法院公布翁茂鍾案的另一波的調查報告時，指監委調查報告誤載，讓卸任大法官池啟明無辜被指涉案；同樣因此受害的律師吳孟勳也提告，要求監委高涌誠等人對他道歉，吳說提告不是「監院人士」所說的石木欽案「反撲前哨戰」，而是捍衛法律人的名譽。

台北地院27日再次開庭，雙方除針對證據表示意見外，法官問翁茂鍾筆記本記載內容有多位人名，為何特別挑吳孟勳？且認定有和翁茂鍾飲宴，監察院回應，根據司法院調查報告認定，沒有特別跳過誰的問題，而司法院是最高司法機關，監院當然確信為真。庭末法官諭知10月15日再開庭。