美股周四(26日)全數收黑，台股今(27日)開低一度回測萬七大關，後在電子、金融攜手下震盪拉高，加權指數終場收在17209.93點，大漲142.97點，收復月線，成交值縮小至3148億元。

市場等待美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)將在全球央行年會發表的演說內容，美股4大指數收低，加以台股當沖警示新制今上路，開盤小跌5.86點，以17061.10點開出，指數早盤在17000點附近拉鋸，盤中權值股率先點火，帶動電子、金融、傳產族群往上拉升，指數一度衝至17229.89點，大漲逾160點，收復月線。

台積電ADR上漲0.91%，台積電開盤以596元、上漲2元開出，盤中再度站上600元整數大關，漲逾1%，終場收在599元；聯電、聯發科開低走高，股王矽力-KY盤中更大漲200元，漲逾5%，面板友達、群創也漲逾3%。

當沖警示新制今上路，向為台股熱門當沖標的的貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都開低，成交量也呈現萎縮，以往成交量都名列前茅，今則退居第5名以及5名之後，長榮終場收在141元，跌逾1%，陽明收在137元，萬海收在252元，跌幅都超過2%。