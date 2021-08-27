馬上就要進入9月，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，生肖屬虎、豬、牛、狗的人在9月財運最旺，可好好在事業上打拚，展現強烈的企圖心，在人際方面，也會遇到貴人相助，藉此獲得賺大錢的機會，有機會財源滾滾，一路發。

▍第四名：生肖虎

生肖屬虎的人在9月要好好把握機會，做好自己的分內工作，並且加強自己職業專長，有機會成為職場上的賺錢先鋒，以堅強的實力搭配過往經驗，將可大撈一筆。

▍第三名：生肖豬

生肖屬豬的朋友9月只要在事業上展現強烈企圖心，就容易受到主管肯定與提拔，好運連連，是其他人望塵莫及的，小孟老師建議，格局要放大，好好建立自己的人脈，同時維繫好與主管之間的好交情，加上努力工作，將為你帶來莫大的收益。

▍第二名：生肖牛

生肖屬牛的朋友在9月個人魅力爆棚，人際關係良好，將吸引到非常多貴人相助及朋友支持，可說是好人緣爆發，連帶吸引財運到來，會走向人生的巔峰，整體狀態非常好，可獲得賺大錢的好機會。

▍第一名：生肖狗

生肖屬狗的朋友應在9月好好經營人際關係，穩固身邊的貴人，往後將會對自己的事業發展有極大的幫助，小孟老師建議，屬狗的人可以好好發揮自己的潛能及創意，再加上偏財運佳，可以為自己帶來巨大的財富收穫。