高雄前今日戲院倒塌現場宛如災難片。（中時資料照）

位於高雄市新興區八德二路、 同愛街的「今日戲院」，今日上午11時40分驚傳三度倒塌，最附近一名住戶聽見巨大聲響，走到屋外發現戲院外牆疑因拆除作業施工，造成外牆石塊倒塌，壓毀路邊一台機車，幸好無人傷亡。

「今日戲院」舊址今年1月發生大樓外牆倒塌，波及路邊多輛汽、機車與對面民宅，6月17日下午該棟大樓進行拆除作業，疑似施工不慎，導致現場鷹架整個坍塌，再度壓毀對面3棟住戶外牆，當時倒塌巨響，讓住戶著實受到不小驚嚇，所幸現場未傳出人員受傷。

當時監視器畫面中，顯示17日下午2點多左右，同愛街35巷當中又發生坍塌意外，一名男子先是蹲在屋子的角落，然後疑似是聽到崩塌的巨大聲響，他機警拔腿快跑，邊逃還往回看，因為就差那1秒鐘，他就會被壓在石塊底下；坍塌瞬間，大量的水泥塊以及鷹架瞬間落下，幸運逃生的男子一臉驚恐。

豈料才過2個多月，今天再度傳出疑因外牆拆除作業，造成落石掉落壓毀1台機車意外，所幸無人受困傷亡。