行政院將發振興五倍券，不少縣市也推出振興加碼方案，台北市長柯文哲26日則表示，可預測未來幾個月將通貨膨脹，將會是中央和地方政府要面對的問題。對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，這是什麼歪理，現在是柯只想用五倍券來搶救悠遊付和刺激台北通的使用，台北市再這麼無作為，真怕要搶輸給新北市了。

行政院將發振興五倍券，許多縣市也推出加碼五倍券方案。圖為去年發行的三倍券，僅為示意圖。（圖/Shutterstock）

王鴻薇今（27日）在臉書發文表示，配合五倍券，很多縣市政府絞盡腦汁加碼配合，企圖搭著列車刺激消費，振興地方經濟。新北和台北一橋之隔，台北市民到新北一日遊，消費輕而易舉，台北市再這麼無作為，真怕要搶輸給新北市了。

到目前為止，王鴻薇指出，台北市繼續迷信悠遊卡和悠遊付，只想用五倍券來搶救悠遊付和刺激台北通的使用。所以目前只有「一卡一通一付」的口號，沒有實質內容。

王鴻薇稱，自己早就提醒，悠遊付在電子支付沒有競爭力，疫情期間電子支付最佳推廣時機，悠遊付竟然市占慘跌，顯見之前根本只是「靠卡」支撐，並沒有拓展商業消費使用。

王鴻薇直言， 台北旅遊業，商圈和市場商家，都在等著五倍券帶來甘霖，結果柯文哲竟然說「加碼會造成通貨膨脹」，真是笑死人，五倍券不必擔心通貨膨脹，台北市加碼就會通貨膨脹，這是什麼歪理，其結果是台北市不加碼，人家跑到隔壁縣市去消費，大家看看台北市會因此物價下跌嗎？台北真應該學學新北市。

政府日前公布振興五倍券方案，最小面額200元，讓許多小攤商大失所望，對此，新北市長侯友宜26日宣布將同步推出「新北加倍券」，民眾可持五倍券兌換新北加倍券，推出「5000換1萬」翻倍送，更有最小面額50元，解決找零問題，與中央較勁意味濃厚，不少商家直呼「這才真的有用」！