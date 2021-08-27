高端開打短短4天，就有4人接種疫苗後猝逝，接種首日也傳出民眾明顯不適、甚至有人昏倒，讓不少民眾擔憂。關於接種高端有什麼副作用，有網友表示他打完心跳加速，並貼出與女友的對話紀錄，因為女友太擔心居然要他每1小時就傳一次訊息。貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「這是公然放閃」。

一名網友昨(26日)在臉書社團「爆廢公社」上貼文，他跟女友說自己隔天要接種高端，讓對方非常擔心，從原PO貼出的對話紀錄可見，女方除了要求原PO每小時要傳訊息給自己，還說「1小時半內沒消息，我會傳給你」、「10分鐘內沒回我，我就會飆回家」。短短的幾句話可以看見她對原PO的擔心。

今(27日)原PO也在文末更新施打後的心得，「8月27號就在剛剛，已施打完高端了，目前心跳有點快。」

貼文一出引發網友熱議，「這是公然放閃」、「好可愛的對話」、「怕你死咯」、「沒事，她只是想知道死亡保險怎麼賠」、「可憐的國家疫苗，搞的大家沒信心且無奈」「疫苗險買10份，比傳簡訊更有用」「說實在的，國際疫苗都有經過三期臨床大規模臨床試驗，也有國際認證，打完也會比較放心一點！」、「高端目前剛實施開打，狀況不明，接受度就要因人而異了」。