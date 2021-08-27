開學倒數計時，由於部分老師還沒施打疫苗，並非各學齡學子都能接種，還有快篩檢測昂貴，不是所有學校都能自行負擔，歐美國家則是在開學後確診數飆升，諸多原因讓各界憂心我國校園防疫恐同樣出現漏洞。對於相關問題，教育部回應保守，像是對於大學課程採遠距或實體，作法仍處於草案階段，不過檢測項目則不反對由各校自籌。

緊接在中小學之後，大學即將在1個月後開學，不過由於大學校園環境自由，課程安排彈性，校園與課堂管控將是一大考驗。

台北某公立大學理工科青年H教授表示，學生目前幾乎都沒有打疫苗，即便BNT疫苗即將來台，但開始施打並完成校園覆蓋率也要一段時間，大學部有大堂通識課，修課人數多，因此他已排除9月新學期在大學部開課程，盡量以小型課程為主。

談到高端疫苗相關問題，H教授特別提到，校內除了不少年輕老師施打高端疫苗，也包含學生，但高端疫苗缺乏臨床實證，「根本無法確定有效，這些人打了，如果自認有效，然後就亂跑被感染，可能會加速傳播。」

H教授也說，歐美國家也都是在開學後，確診數開始飆升，即在於無症狀師生開始移動，「想到這裡不免有些擔心。」

對於大學課程管控方式，將如何採取線上或實體授課，教育部回應，正在研擬「110學年度大專校院校園防疫工作注意事項（草案）」，包括班級授課及遠距教學等事項之指引，並徵詢專家學者意見中，預計在大專校院開學前兩週，通函各校配合辦理。

而在快篩檢測方面，目前像是陽明交通大學宣布替師生免費進行快篩，清華大學將快篩試劑放入新生包裹作為入學禮，成功大學則將PCR列為新生體檢項目之一。但由於費用高昂，像是H教授任職的大學便正在評估，是否自騰經費購買為師生採檢，尚未定案。

對此教育部則指出，大學為維護校園師生健康安全，得依學校衛生法規定，於新生入學健康檢查納入PCR篩檢或快篩項目。而學校為降低學生負擔，以自籌經費補助學生快篩費用，教育部予以尊重。