家扶受助青年采寧（左起）、茹鳳與俊祥等人盼設社會大眾支持，讓受助孩子穩定就學。（王志偉攝）

「換我來幫助孩子實現夢想！」來自部落的江采菱，自幼父母離異，國小到大受花蓮家扶中心協助就學、成長，畢業後返鄉擔任志工，得知因疫情社會捐助減少，助學資金還有近400萬元缺口，今天與同為受家扶扶助的同學現身說法，盼號召大眾愛心支持，讓花蓮1050位孩子能順利就學。

花蓮家扶中心今舉辦「教育翻轉未來」獎助學金記者會，邀請花蓮家扶扶幼委員會及玉里區扶幼委員會、蕭氏企業、利東工礦公司、錦全建設公司、花蓮縣婦女成長關懷協會、華榮慈惠堂等長期支持花蓮家扶獎助學金專案的單位，共同向大眾親情喊話，現場由4位受扶中的青年現身說法，分享自身因教育而翻轉的人生故事。

花蓮家扶扶幼委員會主委蕭雄彰表示，物資可以協助家庭滿足基本生活條件，要翻轉人生還是需要靠教育協助，樂見現在的社會風氣對於愛的傳遞與流動更為包容、接納，也期望能引進更多社會愛心。

東華大學畢業的江采菱，來自偏鄉部落，自幼父母離異，國小階段至今15年受花蓮家扶支持，穩定就學，逐漸對社會工作產生認同，畢業後如願回到花蓮家扶擔任社工，自己成為孩子們口中的「社工老師」。她開朗地表示，有了穩定的工作收入可以幫媽媽減輕不少負擔，且從今以後，換她來幫助孩子們實現夢想。

記者會上，茹鳳分享自己從國小開始就會跟著媽媽一起工作，成長過程中利用寒暑假及假日打工賺取生活費，努力念書申請獎學金，都是為了分擔媽媽壓力，同樣接受家扶獎助學金幫助的大專生俊祥也特別感謝助學人對他的幫助，讓他有更多時間學習、充實自己，無須為學費及生活費掛心。

花蓮家扶中心主任施政延表示，「教育脫貧」是家扶對貧困孩子的重點工作，也是影響及改變孩子一生的重要機會。花蓮家扶每學期平均有900多位弱勢孩子迫切需要獎助學金，今年因受疫情影響，獎助學金申請件數增加近1成，待支持的學童有1050位，預計發放總金額約928萬元。然截至本週仍有近4成資金缺口，望能獲大眾關注，幫助孩子們穩定求學、夢想起飛。