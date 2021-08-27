現代人找工作幾乎都會透過人力銀行網站媒介，日前就有一名女網友透露，在沒有主動投履歷的情況下，突然收到台積電的面試邀約，讓她十分納悶「他們是很缺人嗎？」對此就有不少人分享類似經驗，直言這是台積電的一貫套路。

原PO日前在《Dcard》PO文透露，自己並沒有向台積電投履歷，但卻收到面試邀約的簡訊，內容寫道「目前正在招募技術員，若您有興趣請來電預約面試時間」，並附上台積電公司電話及分機，讓她不禁好奇「他們是很缺人嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少知情網友解答，「這是台積電的一貫套路，海量發簡訊，面試狂刷一波」、「作業員全部工廠都缺爆吧」、「很缺啊，但面試了也不一定會上」、「人資做業績，你可以別理他」。

也有人分享自身經驗，「我也是收到這封，就去面試了，現在正在努力中」、「我朋友有回覆簡訊，順利通過面試，錄取副工程師，等12月退伍報到」、「我收過快5次，包括mail的。結論是人資在做業績，如非本科系，有空的話可以進去面試聊聊天，運氣好會上」。