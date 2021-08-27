今天在大聯盟場上洋基以7：6戰勝運動家，對此系列戰他們抱有必勝決心，因賽前已來到11連勝，是自1985年來首次達成，他們今天成功將紀錄往前推進，拿下12連勝傲視全聯盟，目前戰績是75勝52敗，繼續穩坐美聯東區第二。

300th Career Save for Chapman.



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此戰洋基派出泰隆(Jameson Taillon)先發投球，不過他表現不佳，投3.2局就狂失5分退場，不過洋基在前3局就豪奪6分，也讓他免於吞下敗投，運氣實在很好，目前他自責分率是4.18。洋基這場打線兇猛，第2局就靠史坦頓(Giancarlo Stanton)和賈登納(Brett Gardner)陽春炮拿下2分。

到第3局他們火力全開，兩位新援紛紛建功，瑞佐(Anthony Rizzo)擊出二壘安打奪下第3分，接著賈羅(Joey Gallo)抓準對方四縫線快速球轟出右外野，這是一支3分炮，也是他本季第30轟，讓比數瞬間來到6：0，看來洋基想連勝的慾望非常強烈。

但3局下半戰況顛倒，運動家猛烈反擊，M.查普曼(Matt Chapman)和墨菲(Sean Murphy)同樣各轟一支陽春炮追回2分。第4局M.查普曼選到保送上壘擠回1分，「貓王」安德魯斯(Elvis Andrus)再敲安建功，比數來到5：6。

5局下半運動家攻勢未停，哈瑞森(Josh Harrison)​再秀一支陽春炮將比數追平，運動家3局就把落後比數扳平，也讓洋基連勝美夢暫時幻滅。接著洋基6局換上荷莫斯(Clay Holmes)，他投1局送3K無失分，再來換上羅艾西加(Jonathan Loaisiga)守住第7、8局。

運動家也沒讓洋基提早慶祝，今天一共用六名投手，有三名投手無失分，不過比賽第9局洋基拒打延長賽，首先換上韋德(Tyler Wade)跑壘，接著他因對方捕手暴傳成功盜上二壘，這時輪到「法官」賈吉(Aaron Judge)打擊，他敲出致勝安打得分。

Clutch Judge. pic.twitter.com/heToM8sokv — New York Yankees (@Yankees) August 27 2021

9局下半洋基在僅領先1分情況換上終結者查普曼(Aroldis Chapman)，今天他控球不錯，首個出局數製造高飛球接殺，接著用三振解決，最後讓運動家重炮歐森(Matt Olson)擊出滾地球遭刺殺，他拿下生涯第300次救援，也幫助洋基豪奪12連勝。